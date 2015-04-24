بالصور.. إذاعة جنوب سيناء تحتفل بعيدها الثلاثين

هنأ اللواء جمال الريس السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء نائبًا عن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء إذاعة جنوب سيناء بمناسبة مرور 30 عامًا على إنشائها، موضحًا أن هذا العيد يواكب احتفالات سيناء بتحريرها من أيد المحتل، مقدما الشكر لفريق العمل الذى أخذ على عاتقه التنقل بين المدن والوديان والتجمعات البدوية لنقل مطالب ومشاكل المواطن وعرضها على المسئولين.

جاء ذلك أثناء الحفل الذى نظمته إذاعة جنوب سيناء مساء اليوم الخميس بمركز التأهيل الإجتماعى بمدينة طور سيناء للاحتفال بمرور 30 عامًا على إنشائها بحضور سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم واللواء نادر عشماوى مدير عام مشروع محاجر جنوب سيناء والدكتور على عبد الظاهر مدير المنطقة الأزهرية والعميد وليد الشيخ مأمور قسم شرطة طور سيناء وعدد من الشعبيين والتنفيذيين ومشايخ البدو على أرض المحافظة.

وقال فوزى همام رئيس مدينة الطور، إن الإذاعة بالنسبة له ولكل المسئولين هى أهم ناقد على أرض المحافظة لأن المواطن يقول شكواه على الهواء ولابد من الرد عليه، مشيدًا بالدور الكبير الذى لعبه إعلاميو إذاعة جنوب سيناء فى نشر البهجة والسعادة على وجوه المواطن خاصة أن الإذاعة بها العديد من الفقرات الهامة والتى تهم المواطن السيناوى بصفة خاصة من عادات وتقاليد وموروثات تراثية.

جدير بالذكر أن إذاعة جنوب سيناء احتفلت اليوم الخميس بعيدها الثلاثين حيث بدأ البث الإذاعى لها فى 23 أبريل عام 1985 وكان فترة البث ثلاث ساعات فقط حتى وصل اليوم لنحو 16 ساعة.

وفى سياق متصل، قال الإعلامى أسامة عفيفى مدير عام إذاعة جنوب سيناء، إن فريق عمل الإذاعة الحالى مزيج من الشباب والكبار وكل النجاح الذى تشهده الإذاعة خلال الفترات السابقة والحالية نتيجة جهد زملائى الإعلاميين، وقدم التحية والتهنئة إلى رفقاء الدرب وزملائه فى العمل وعلى رأسهم الإعلامى سمير سالم نائب مدير الإذاعة والإعلامى نبيل وكل الزملاء فى الإذاعة.

وتخلل الحفل فقرات غنائية قدمها قصر ثقافة الطور كما تم تنظيم مسابقات مالية للاطفال للترويح عنهم.



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الإعلامى أسامة عفيفى مدير الإذاعة واللواء جمال الريس السكرتير العام والمحاسب فوزى همام أثناء الاحتفال



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مديرو المديريات ومشايخ البدو فى الاحتفال



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مديرالإذاعة بجنوب سيناء اسامة عفيفى اثناء تقديم الفقرات الحفل