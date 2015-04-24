الأسبوع المقبل.. قافلة طبية من جامعة الأزهر لعلاج مرضى الوادى الجديد

تزور محافظة الوادى الجديد الأسبوع المُقْبِل قافلة طبية من جامعة الأزهر تضم 42 طبيبًا وإداريًا فى تخصصات مختلفة.

صرح بذلك اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد موضّحًا أن القافلة سوف توقّع الكشف الطبى على المرضى، وإجراء العمليات الجراحية، مع صرف الأدوية لهم مجانًا، وترافق القافلة، سيارة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وأدوات الجراحة اللازمة لتقديم الخدمة الطبية والأدوية اللازمة للمواطنين فى مركزى الخارجة والداخلة.

وأعلن عشماوى أن هذه القافلة ليست الأولى التى تدفع بها جامعة الأزهر وأن المحافظة سوف توقع بروتوكول تعاون بينها وبين جامعة الأزهر، للاتفاق بدفع قافلة شهريًا للمحافظة لخدمة المرضى وذلك لسد العجز فى بعض التخصصات الطبية الهامة التى تنقص المحافظة.