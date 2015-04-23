أخبار عاجلة

مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إسلام جمال: مستواي يتحسن من مباراة لأخرى.. ولازلت لست راضيا

Google+ Print
إسلام جمال: مستواي يتحسن من مباراة لأخرى.. ولازلت لست راضيا إسلام جمال: مستواي يتحسن من مباراة لأخرى.. ولازلت لست راضيا

يشعر إسلام جمال مدافع الزمالك بأن مستواه يتحسن من مباراة لأخرى بعدما بات يشارك مع الفريق الأبيض في ظل غياب أحمد دويدار للإصابة.

وكان جمال قد شارك بجوار محمد كوفي في الدفاع بعد إصابة علي جبر ومعه أحمد دويدار.

ثم عاد علي جبر من الإصابة، لكن جمال حافظ على مكانه أمام الاتحاد السكندري بجوار كوفي.

وقال جمال بعد فوز الزمالك بهدفين نظيفين: "مستواي يتحسن من مباراة لأخرى".

وتابع "أدائي أفضل، وثقتي بنفسي تزداد. لكني لست راضيا تمام الرضا، أملك أكثر وسيظهر ذلك مع توالي اللقاءات".

وعن الفوز صرح "حافظنا على فارق النقاط مع الأهلي وهذا أمر مهم للغاية".

ويتفوق الزمالك على الأهلي في جدول الدوري المصري بثماني نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع