إسلام جمال: مستواي يتحسن من مباراة لأخرى.. ولازلت لست راضيا

يشعر إسلام جمال مدافع الزمالك بأن مستواه يتحسن من مباراة لأخرى بعدما بات يشارك مع الفريق الأبيض في ظل غياب أحمد دويدار للإصابة.

وكان جمال قد شارك بجوار محمد كوفي في الدفاع بعد إصابة علي جبر ومعه أحمد دويدار.

ثم عاد علي جبر من الإصابة، لكن جمال حافظ على مكانه أمام الاتحاد السكندري بجوار كوفي.

وقال جمال بعد فوز الزمالك بهدفين نظيفين: "مستواي يتحسن من مباراة لأخرى".

وتابع "أدائي أفضل، وثقتي بنفسي تزداد. لكني لست راضيا تمام الرضا، أملك أكثر وسيظهر ذلك مع توالي اللقاءات".

وعن الفوز صرح "حافظنا على فارق النقاط مع الأهلي وهذا أمر مهم للغاية".

ويتفوق الزمالك على الأهلي في جدول الدوري المصري بثماني نقاط.