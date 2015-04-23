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عفروتو يوضح لـ في الجول.. لماذا بكى وسبب طلبه قمصان ' كل ' لاعبي الأهلي

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عفروتو يوضح لـ في الجول.. لماذا بكى وسبب طلبه قمصان ' كل ' لاعبي الأهلي عفروتو يوضح لـ في الجول.. لماذا بكى وسبب طلبه قمصان ' كل ' لاعبي الأهلي

يتمنى مصطفى "عفروتو" نجم ألعاب دمنهور العودة إلى بيته القديم الأهلي، وقد صرح بذلك لـFilGoal.com بعد فوز الشياطين الحمر على فريقه بهدفين مقابل هدف.

عفروتو سجل هدفا في الأهلي، لكن الفريق الأحمر رد بهدفين وخرج منتصرا من ملعب ألعاب دمنهور.

شاهد الهدف وبكاء عفروتو

بعد اللقاء تحدث عفروتو مع FilGoal.com عن لماذا بكى بعدما هز شباك الأهلي، وعن لماذا طلب قمصان كل لاعبي الفريق الأأحمر بعد اللقاء.

وقال عفروتو: "قبل المباراة ذهبت لكل لاعبي الأهلي لأن معظم الفريق من أصدقائي وتمنيت للجميع التوفيق".

وتابع "أن تواجه فريقا لعبت بألوانه لـ15 عاما ليس سهلا على الإطلاق. لهذا حين سجلت لم أشعر بنفسي إلا وأنا أبكي".

وعن سبب طلبه لقمصان لاعبي الأهلي، أجاب "قبل اللقاء كان بعض زملائي قد طلب مني أن أجلب لهم تلك القمصان".

وأردف باسما "طلبت قمصان بعض النجوم، فوجدت الأهلي قرر منحي قمصان كل اللاعبين".

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فيديو اليوم السابع