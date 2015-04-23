بالأرقام - رمضان صبحي يفشل في استغلال الفرصة أمام دمنهور

دفع خوان جاريدو المدير الفني للأهلي برمضان صبحي لقيادة وسط الفريق الأحمر الهجومي أمام دمنهور في غياب وليد سليمان للإصابة. ولكن اللاعب الشاب لم يستغل الفرصة.

وفاز الأهلي بشق الأنفس على دمنهور 2-1 بعد أن كان متأخرا بهدف وتقدم في أخر خمس دقائق.

ولعب رمضان صبحي 59 دقيقة بعد أن تقدم دمنهور بهدف. وتوضح الإحصائيات أن لاعب الأهلي صاحب الـ18 عاما لم يستغل الفرصة.

- التمرير

نسبة تمريرات رمضان صبحي كمحرك للعب كانت ضئيلة للغاية وصلت إلى 58 % بواقع 17 تمريرة صحيحة من إجمالي 29.

- التصويب

لم يكن لرمضان صبحي أي دور هجومي بأي تصويبة طوال الساعة التي شارك فيها.

- المراوغات

نجح في ثلاث مراوغات فقط. وفقد الكرة 16 مرة وهو معدل كبير بالنسبة لصانع ألعاب الفريق.