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جامعة المنصورة تنفى وجود الباعة الجائلين داخل الحرم الجامعي لكلية الأداب

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جامعة المنصورة تنفى وجود الباعة الجائلين داخل الحرم الجامعي لكلية الأداب جامعة المنصورة تنفى وجود الباعة الجائلين داخل الحرم الجامعي لكلية الأداب

كتب- عمرو الحوتي

نفى  الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الأداب جامعة المنصورة ، ما تردد حول وجود الباعة الجائلين داخل الحرم الجامعى مشيرا ان مثل هذة الامور لا تحدث مطلقا والغرض منها هو تشوية صورة الكلية لمصلحة الجماعة الارهابية التى فشلت أن يكون لها اى نشاط داخل كلية الاداب.

فيما استنكر عماد صالح رئيس اتحاد طلاب كلية الاداب جامعة المنصورة ما نشرت بعض الصحف من صور مفبركة حول وجود باعة جائلين داخل الحرم الجامعى للكلية ،وقال صالح انه فى غاية الحزن والأسى نتيجة ما نشرته طالبة كلية الاداب والتى تنتمى للجماعة الارهابية بهدف التأثير على سير العملية التعلمية داخل الكلية،مشيرا الى ان كلية الاداب هيا محراب العلم والانشطة الطلابية داخل جامعة المنصورة.

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