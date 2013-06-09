دراسة: مضاعفة جرعات مضادات الفيروسات لا تفيد فى علاج أنفلونزا الطيور

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جنوب شرق آسيا عن معلومات جديدة وهامة بشأن العلاجات المستخدمة فى علاج فيروسات الأنفلونزا بمختلف أنواعها: الموسمية والوبائية وبما فيها الفيروس القاتل "إتش7 إن 9 H7N9"، المسبب لمرض أنفلونزا الطيور، تلك السلالة الجديدة التى ظهرت مؤخرا، وتسببت فى وفاة وإصابة مئات الأشخاص، غالبيتهم من الصين.

وأشار الباحثون إلى أن استخدام جرعات مضاعفة من عقار الأوسيلتاميفير "oseltamivir " المضاد للفيروسات، لا يفيد فى علاج الأنفلونزا الشديدة ولم يحدث فارقا ً إكلينيكيا ً ملحوظاً، وهو ما يوصى بعدم مضاعفة الجرعات والبحث حلول دوائية بديلة.

وشملت الدراسة 326 شخصا ً، غالبتهم من الأطفال أقل من 15 عاما، وذلك فى الفترة من 2007 حتى 2010.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "British Medical Journal.".