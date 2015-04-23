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فيريرا: حزين لأن الزمالك لا يملك ملعبا.. والإرهاق سيطارد كل الفرق المصرية

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فيريرا: حزين لأن الزمالك لا يملك ملعبا.. والإرهاق سيطارد كل الفرق المصرية فيريرا: حزين لأن الزمالك لا يملك ملعبا.. والإرهاق سيطارد كل الفرق المصرية

أوضح جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أن فريقه عانى قليلا في التعود على أجواء ملعب بتروسبورت قبل الفوز ضد الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

وقال فيريرا في المؤتمر بعد المباراة: "حزين للغاية أن الزمالك لا يملك ملعبا خاصا به وكل يوم في مكان".

وكان الزمالك قد لعب على أرض السويس منذ عودة الدوري للحياة ثم انتقل لبتروسبورت خلال لقاء الاتحاد السكندري.

وأفصح فيريرا "أخذنا بعض الوقت للتعود على الملعب الجديد. لكن في النهاية الأمور سارت بشكل جيد".

ثم استدرك "لكن الفريق عانى من الإرهاق. والإرهاق سيطارد كل الفرق المصرية في الفترة المقبلة".

وأوضح "لن تجد فريقا يلعب بقوة كل 3 أيام. لا يوجد معجزات في عالم كرة القدم".

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