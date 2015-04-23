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مصرع 2 وإصابة 10 فى اشتباكات بين عائلتين فى أسيوط

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مصرع 2 وإصابة 10 فى اشتباكات بين عائلتين فى أسيوط مصرع 2 وإصابة 10 فى اشتباكات بين عائلتين فى أسيوط
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرين قبل قليل فى اشتباكات بالأسلحة النارية وقعت بين عائلتين بقرية قاو النواوره التابعة لمركز البدارى فى أسيوط.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من العقيد أحمد كشك نائب مأمور مركز البدارى باندلاع اشتباكات بين عائلتى "الغربات" و"الطقوشه" بقرية قاو النواوره نتيجة الخلاف على قطعة أرض زراعية تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرع شخص من أفراد "الغربات" وآخر من عائلة "صبرة" تصادف مروره خلال إطلاق الأعيرة وإصابة 10 من العائلتين المتشاجرتين.

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مصر 365