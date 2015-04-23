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جمارك المطار تحبط محاولة تهريب 1500 علبة دواء بحوزة راكب قادم من اسطنبول

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جمارك المطار تحبط محاولة تهريب 1500 علبة دواء بحوزة راكب قادم من اسطنبول جمارك المطار تحبط محاولة تهريب 1500 علبة دواء بحوزة راكب قادم من اسطنبول
تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى من إحباط محاولة تهريب 1531 علبة دواء مختلفة لعلاج العديد من الأمراض المزمنة مع راكب مصرى قادم من اسطنبول، لبيعها فى السوق المصرى والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وأفادت مصادر جمركية بأنه أثناء قيام ركاب طائرة خطوط المصرية القادمة من اسطنبول بإنهاء إجراءات وصولهم اشتبه كل من أمام محمد ورأفت وهيبة ومجدى حسن فى أحد الركاب المصريين القادمين على الطائرة وبتفتيش حقائبه تبين إخفاؤه لـ1531 علبة دواء مختلفة لعلاج العديد من الأمراض المزمنة.

وأمر أحمد حسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة بتحرير محضر جمركى بالواقعة لمخالفة الأمر لقانون السياسات الدوائية وتحريز المضبوطات بوديعة الجمارك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصر 365