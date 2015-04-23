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بالفيديو…«الهلالي» لـ«الجندي»:«الكلام الكبير بتاعك ضيّع الناس.. والنبي حذرنا نتكلم باسم ربنا»

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بالفيديو…«الهلالي» لـ«الجندي»:«الكلام الكبير بتاعك ضيّع الناس.. والنبي حذرنا نتكلم باسم ربنا» بالفيديو…«الهلالي» لـ«الجندي»:«الكلام الكبير بتاعك ضيّع الناس.. والنبي حذرنا نتكلم باسم ربنا»

السيخ خالد الجندى

قال سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لمضيفه الشيخ خالد الجندي، في برنامج «نسمات الروح»، الخميس، «الكلام الكبير بتاعك هو اللي ضيع الناس»، في خضم حديث الثنائي عن قضية الطلاق وفتاواها الفقهية.

ووجه «الجندي» سؤالًا لـ«الهلالي» قائلًا: «موضوع الطلاق إن واحدة تبقى على ذمة جوزها أو ما تبقاش على ذمة جوزها ده راجع لتقدير الأشخاص، تقدير العلماء، يعني مهواش شرع، المفروض إن أنا عارف إن العلاقة الزوجية دي علاقة شرعية، اللي أوجدها هو الشرع الحديث، واللي يفكها هو الشرع الحديث، تقدير المسألة دي يخضع لمزاج عالم أو تقدير عالم؟».

ورد «الهلالي»: «شوف الكلام الكبير بتاعك ده هو اللي ضيع الناس، كلامك الكبير ده هو، العلاقة بين الزوجين علاقة شرع والانفكاك منها انفكاك شرع والشرع هو الذي يتكلم، شرع مين اللي بيتكلم يا شيخ خالد، ده اللي بيتكلم فضيلتك وغيرك من أهل الذكر، اللي بيتكلم مشايخ، اللي بيتكلم فقهاء، وسيدنا النبي حذرنا إن احنا نتكلم باسم ربنا».

وأضاف: «كل فقيه بيقول أنا أرى الطلاق وقع والثاني يقول أنا أرى الطلاق لا يقع، والناس في العامة تتبع رؤية هذا أو رؤية هذا، فلهذا أنا بجرأ الناس وبقولهم إذا كان دي رؤية شيخ ودي رؤية شيخ مفيش شيخ أعصم من شيخ، فخد الرؤية التي تتناسب مع مصلحتك».

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