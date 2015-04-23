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على غير الشائع.. الزبادى العادى لا يحسن الصحة

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على غير الشائع.. الزبادى العادى لا يحسن الصحة على غير الشائع.. الزبادى العادى لا يحسن الصحة
كثيرا ما يشاد للزبادى لخصائصه الصحية، ولكن كشفت دراسة جديدة أن الآثار المترتبة على استهلاك اللبن الزبادى العادى لا تؤدى إلى تحسن الصحة العامة.

• تحليل بيانات الدراسة


>وحلل الباحثون خلال الدراسة، التى نشرت فى مجلة أكاديمية علم التغذية، بيانات 4445 من البالغين الإسبانيين، من حيث العلاقة بين تحسن الصحة واستهلاك منتجات الألبان لمدة متوسطها 3.5 سنوات.

• الاستهلاك المنتظم لمنتجات الألبان


>ووجدت مؤلفة الدراسة إستر لوبيز غارسيا، من جامعة مدريد، أن الاستهلاك المنتظم لمنتجات الألبان لم يكن مرتبطاً بالصحة، ويجب إضافة أطعمة أكثر تحديداً والتى قد تزيد من احتمال العثور على الفائدة المرجوة من الزبادى.

وقد أشار العديد من الخبراء فى وقت سابق أن الزبادى يمكن أن يؤثر على نوعية الحياة المرتبطة بالصحة بسبب ارتفاع مستوى الكالسيوم به، وذلك لحماية العظام من الأمراض الموهنة.

وهناك أبحاث أخرى ربطت بين استهلاك اللبن الزبادى مع الفوائد الصحية المباشرة، مثل انخفاض خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2.

• الزبادى العادى


>وأضاف الباحثون أنه ليس هناك تحسينات كبيرة فى نوعية الحياة المرتبطة بالصحة للذين يتناولون لبن الزبادى العادى.

نشرت الدرسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”.

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مصر 365