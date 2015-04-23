ورم فى المخ على شكل "مسخ" كامل النمو يصيب فتاة أمريكية ويحير الأطباء

اكتشفت شابة أمريكية وجود ورم غريب من نوعه أصيبت به فى المخ، كان أشبه بروح شريرة تتجسد فى شكل شقيقة توأم لها، عرفه الأطباء باسم "المسخ".

وحسبما جاء بموقع Mirror البريطانى فإن الفتاة التى تدعى يامينى كارانام 26 عامًا قامت بإجراء عملية جراحية فى المخ لاستئصال ورم يشتبه عندما اكتشفته أنه فى شكل جنين كشقيقة توأم تتجسد فى روح شريرية.

واكتشف الأطباء التوأم، والمعروف طبيًا باسم "مسخ"، مكتمل العظام والشعر والأسنان، داخل دماغ يامينى كارنام، ولم يتعرف الأطباء فى البداية على حقيقة الورم، ما جعل الجراحين يجرون عملية جراحية أولية للفتاة.

وقالت ياميني -من ولاية انديانا الأمريكية- مازحة: "أنا لا أصدق أنه كان لى شقيقة مسخ وقامت بتعذيبى على مدى السنوات الـ 26 الماضية".

وقال الدكتور هارير شاهينيان فى معهد Skullbase فى لوس أنجلوس إن هذه الحالة من الإصابة بأورام المخ لا تحدث كثيرًا، فهى أحد الأنواع النادرة من 8000 نوع من أورام المخ.

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