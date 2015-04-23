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الاكتئاب يعرض مرضى القلب أصحاب البشرة السمراء للوفاة

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الاكتئاب يعرض مرضى القلب أصحاب البشرة السمراء للوفاة الاكتئاب يعرض مرضى القلب أصحاب البشرة السمراء للوفاة
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الاكتئاب يزيد من خطر دخول المستشفى والوفاة لدى أصحاب البشرة السمراء من مرضى قصور القلب.
>قام الباحثون بتقييم أعراض الاكتئاب مثل صعوبة التركيز ونقص الطاقة ومشاعر اليأس أو العجز فى ما يقرب من 750 مريضا يعانون من قصور القلب، وكان حوالى ثلثهم يعانى من أعراض الاكتئاب، ثم قارن الباحثون النتائج مع أكثر من 1400 من المرضى البيض المصابين بقصور فى القلب أيضاً.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض الاكتئاب العادية، ارتفعت لديهم مخاطر دخول المستشفى أو الوفاة للمرضى السود، وفقاً لدراسة نشرت فى عدد أبريل بمجلة الدورة الدموية.

ووجد الباحثون أيضا أن المرضى السود الذين لديهم أعراض الاكتئاب أكثر سوءا لأكثر من ثلاثة أشهر كانوا أكثر عرضة للوفاة أو الذهاب للمستشفى من تلك الأشخاص الذين يعانون من أعراض الاكتئاب المستقرة.

وهناك حوالى 6 ملايين من الأميركيين لديهم قصور فى القلب، وفقا للباحثين.

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مصر 365