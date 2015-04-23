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نظام غذائى يخلصك من 20 كيلو فى شهرين

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نظام غذائى يخلصك من 20 كيلو فى شهرين نظام غذائى يخلصك من 20 كيلو فى شهرين
السمنة تساعد على إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض كالضغط والسكر والكولسترول وأمراض القلب، ولذلك يسعى المصابون بها للتخلص منها بشتى الطرق وذلك للحفاظ على مظهرهم وصحتهم.

وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، نظاما غذائيا صحيا يمكن أن يخلصك من 20 كيلو فى شهرين وهو:

1- وجبة الإفطار:


>نصف رغيف من الخبز البلدى + بيضة مسلوقة أو 4 ملاعق من الفول مضاف إليه الزيت الحار أو 4 بقسماط + كوب شاى لحليب أو قهوة أو نسكافية.

2- وجبة الغذاء:


>طبق من السلطة الخضراء + قطعة من اللحم الأحمر أو صدر دجاجة أو سمكة مشوية متوسطة الحجم أو قطعة من التونة + 7 ملاعق أرز بسمتى او 4 ملاعق مكرونة أو نصف رغيف خبز بلدى.

3- وجبة العشاء:


> كوب من الحليب خالى الدسم أو علبة من الزبادى خالى الدسم + 3 ثمرات فاكهة.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، عند الشعور بالجوع بتناول خضراوات كالخيار أو الخس أو الجرجير، يمكنك تناول الفواكه منخفضة السعرات الحرارية كالتفاح أو الكيوى أو الأناناس.

وأخيرا لنجاح هذا النظام، يفضل تناول 2 لتر من الماء فى اليوم وممارسة الرياضة ثلاث مرات فى الأسبوع.

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مصر 365