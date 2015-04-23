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بالفيديو.. رشا الجندى تكشف أسباب بكاء الرجل فى حلقة جديدة من "مش عيب"

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بالفيديو.. رشا الجندى تكشف أسباب بكاء الرجل فى حلقة جديدة من "مش عيب" بالفيديو.. رشا الجندى تكشف أسباب بكاء الرجل فى حلقة جديدة من "مش عيب"
تعرض قناة اليوم السابع المصورة "7"، الحلقة الثالثة من برنامج "مش عيب" للدكتورة رشا الجندى، والتى تحمل عنوان "مفاهيم اجتماعية خاطئة".

وتكشف الدكتورة فى هذه الحلقة عن تصحيح مفاهيم نفسية خاطئة، تضر الفرد والمجتمع، ومنها “بكاء الرجل” ونظرة المجتمع له كشخص ضعيف، مؤكدة أن البكاء هو وسيلة لتخليص الجسم من سمومه وإخراج الطاقة السلبية لدى الفرد.

وأوضحت الجندى، أن من ضمن المفاهيم الاجتماعية الخاطئة "الكتمان"، حيث يعتقد البعض أنه قوة، ولكن يكمن الحل فى الفضفضة مع عائلته وأصدقائه، حتى لا يقع فريسة للأمراض النفسية.

كما كشف الدكتورة عن المفاهيم المجتمعية الخاطئة، ومنها التعبير عن المشاعر، والتى يتخذها البعض كإشارة لأشياء أخرى ليس لها علاقة بالواقع، وأيضاً مفاهيم اللعب لكبار السن حيث يفهما البعض أنها لا تتناسب مع سنهم، لكن من حقهم أن يلعبوا للخروج من حالة الكبت.

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مصر 365

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