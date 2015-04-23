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بالفيديو - صلاح إلى نصف النهائي .. فيورنتينا يتخطى عقبة أوكرانيا

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بالفيديو - صلاح إلى نصف النهائي .. فيورنتينا يتخطى عقبة أوكرانيا بالفيديو - صلاح إلى نصف النهائي .. فيورنتينا يتخطى عقبة أوكرانيا

نجح نادي فيورنتينا في تخطي عقبة دينامو كييف ليتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بمشاركة رائعة للجناح المصري محمد صلاح.

فيورنتينا فاز على أرضه ووسط ميدانه بهدفين مقابل لاشيء في إياب ربع النهائي أمام كييف، بعدما تعادل ذهابا 1-1.

ليتأهل الفيولا إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بهدف ماريو جوميز وخوان مانويل فارجاس.

صلاح شارك منذ البداية وحتى الدقيقة 88 وقدم أداء ولا أروع وكاد أن يهز الشباك أكثر من مرة.

اللقاء بدأ سريعا من أصحاب الأرض وفي الدقيقة الثامنة وعلى طريقته الخاصة سدد صلاح بقوة على مرمى كييف ولكن شوفكوفسكي تألق في إبعادها.

شاهد - حارس كييف يتألق أمام صلاح

مزيد من التفاصيل بعد قليل

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فيديو اليوم السابع

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