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فتاة إخوانية تكشف استخدام الجماعة للفتيات في تشويه الشرطة

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فتاة إخوانية تكشف استخدام الجماعة للفتيات في تشويه الشرطة فتاة إخوانية تكشف استخدام الجماعة للفتيات في تشويه الشرطة

قالت فاطمة يوسف، الفتاة الإخوانية المنشقة عن الجماعة الإرهابية، التي اتهمت ضابط شرطة باغتصابها، إنها تلقت مكالمة من قناة “الشرق” الإخوانية تطلب منها تشويه الشرطة، مشيرة إلى أنها اعتذرت للضابط عمّا قالته من ادعاءات على القناة الإخوانية.

وأضافت “فاطمة”، خلال لقائها ببرنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، أن شخصًا كتب لها ورقة وأعطاها إياها لترديد ما فيها أثناء المداخلة على قناة “الشرق”، لافتة إلى أن الإخوان دشّنوا هاشتاج باسمها لتشويه الداخلية.

وأشارت إلى أنها خدعت والدها بخصوص مداخلة قناة “الشرق” الإخوانية، لافتة إلى أن قناة “الشرق” وعدتها بالسفر إلى تركيا لحمايتها مقابل تشويه الشرطة، ولما تراجعت رفضوا مساعدتها.

ولفتت إلى أنها تراجعت عمّا كانت تفعله أمس، خوفًا من التسبب في قتل ضابط أو انفصاله عن زوجته أو غيرها من المسائل التي قد تتسبب في ايذاءه.

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