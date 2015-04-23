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ضبط جيبوتية بحوزتها كيلو «قات» مخدر بمطار القاهرة

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ضبط جيبوتية بحوزتها كيلو «قات» مخدر بمطار القاهرة ضبط جيبوتية بحوزتها كيلو «قات» مخدر بمطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة راكبة جيبوتية تهريب كليو جرام من مخدر القاط وذلك على الرغم من تمكن الراكبة من الدخول الى القاهرة بشكل طبيعى.

وكانت الراكبة “ح ع ب” جيبوتية الجنسية قد وصلت القاهرة يوم الجمعة الموافق 10 ابريل على الطائرة القطرية القادمة من الدوحة اشتبه فيها كلا من مامورى الجمرك حسين هيكل وطاهر خفاجى وعثر على كيلو جرام من مخدر القاط داخل أكياس سوداء اسفل الحقيبة وباستدعاء مكافحة المخدرات افادوا بان المواد ليست مخدرة ، وتم احالة النبات للحجر الزراعى والذى ارسله للمعامل المركزية لتنصل النتيجة بان الحرز هو مخدر القاط عقب السماح للراكبة بالدخول .

وتم اخطار احمد حسن مدير الادارة المركزية بجمارك مطار القاهرة وجارى تحرير محضر ضبط جمركى وارساله مع التقرير للنيابة لتتولى التحقيق.

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