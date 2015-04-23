وزير الرى يقرر تعميق وتقوية 600 متر بمخر سيول "المعنا" فى قنا

أجرى الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا جولة ميدانية لمخر سيل المعنا، بمدينة قنا، والبالغ طوله 6 كيلو و800 متر، للاطمئنان على سير العمل بالمخر، وجاهزيته لحدوث أى طوارئ بسبب السيول.

وتفقد الوزير والمحافظ أعمال الإنشاءات بثلاثة كبارى فوق المخر، تخدم أهالى مدينة المعنا، بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه وتفقد أعمال التدبيش والتقوية لجوانب المخر والبالغ تكلفتها 4 ملايين و500 ألف جنيه وأثناء الجولة قرر وزير الموارد المائية تعميق وتقوية 600 متر فى بداية المخر من الناحية الشرقية من أجل حماية أهالى المنطقة من أى سيول مقبلة.