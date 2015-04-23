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محافظ الإسماعيلية وقائد الجيش الثانى يضعان الزهور على النصب التذكارى للشهداء

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فى إطار الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء قام اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية يرافقه اللواء أركان حرب ناصر العاصى قائد الجيش الثانى الميدانى واللواء منتصر أبو زيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمقر قيادة الجيش الثانى الميدانى وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وخلال مراسم وضع أكاليل الزهور عزفت موسيقى الجيش سلام الشهيد والسلام الوطنى.

حضر المراسم العميد أركان حرب محمد رأفت الدرش مساعد قائد الجيش وقادة الأفرع الرئيسية بقيادة الجيش الثانى الميدانى.

محافظ الاسماعيلية وقائد الجيش الثانى أثناء التوجه إلى مقر الجندى المجهول -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ الاسماعيلية وقائد الجيش الثانى أثناء التوجه إلى مقر الجندى المجهول

يتوجهون لمقر الجندى المجهول -اليوم السابع -4 -2015
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يتوجهون لمقر الجندى المجهول

أفراد القوات المسلحة يجهزون أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول -اليوم السابع -4 -2015
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أفراد القوات المسلحة يجهزون أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول

المحافظ وقائد الجيش الثانى ومدير الأمن وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء -اليوم السابع -4 -2015
>

المحافظ وقائد الجيش الثانى ومدير الأمن وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء

مقر الجندى المجهول -اليوم السابع -4 -2015
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مقر الجندى المجهول

التحية العسكرية للشهداء -اليوم السابع -4 -2015
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التحية العسكرية للشهداء


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