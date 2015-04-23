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حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات على المجارى المائية بطامية بالفيوم

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حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات على المجارى المائية بطامية بالفيوم حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات على المجارى المائية بطامية بالفيوم

الفيوم ـ رباب الجالى

قاد اللواء خالد عبد العزيز جبرتى سكرتير عام المحافظة حملة مكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على المجارى المائية بمركز طامية، بالتنسيق والتعاون مع شرطة المسطحات المائية والأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمركز .
>تمكنت الحملة من إزالة 15حالة تعدى شملت مواسير وأحواض وغرف بأكملها وماكينات رفع كانت تقوم برى مخصصات لأراضى اكبر من المسموح لها مما يُعد إهدار لمياه الرى وتعدى على حقوق المواطنين المُستحقين.
>وأكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم استمرار حملات ضبط المخالفات على كافة المجارى المائية بمراكز المحافظة المختلفة تنفيذاً للخطة المستهدفة لإزالة التعديات على الأبحر والقنوات والمجارى المائية، مع تواصل المتابعة والمرور اليومى للأجهزة الأمنية والتنفيذية حتى الانتهاء من كافة أشكال التعديات والمخالفات، مشدداً على التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقاً للقانون وتنفيذ الإزالة بشكل فورى دون تهاون .

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