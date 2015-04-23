حجز إدارى وممرضة بحميات البلينا فى سوهاج عقب اشتباه إصابتهما بالتيفود

أكد الدكتور محمد عبد العال، وكيل وزارة الصحة فى سوهاج أنه لا صحة لما تردد عن إصابة 25 ممرضة بمستشفى البلينا المركزى بالتيفود.

وأوضح عبد العال فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الواقعة الحقيقية هى ظهور أعراض المرض على "أ.ع" إدارى بالمستشفى، و"أ.ج" ممرضة، وتم عزلهما بمستشفى حميات البلينا، لإجراء التحاليل اللازمة.

وأشار وكيل وزارة الصحة فى سوهاج، إلى أنه تم تشكيل لجنه برئاسة الدكتور مصطفى والى، مدير عام الشئون الوقائية بالمديرية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

فيما قال الدكتور كمال عبد الصبور، رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة مياه الشرب بسوهاج إن غالبية مركز وقرى البلينا تشرب مياه مرشحة، وأن المياه الارتوازية التى تغذى بعض المناطق مكلورة ولا تقل جودة عن المياه المرشحة من النيل، وأضاف أنه رغم ذلك سوف يتم سحب عينات من عدة مناطق بمركز البلينا من بينها المستشفى المركزى وتحليلها فى معامل الشركة ومديرية الصحة لطمأنة المواطنين.