محافظ دمياط يبحث مع الجهات المعنية تنفيذ قرار لإنشاء منطقة صناعية حرفية

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أن الــ 331 فدانا من أملاك الثروة السمكية قد آلت إلى المحافظة بموجب القرار الوزارى الصادر بالتخصيص لإنشاء مدينة حرفية وصناعية متطورة ومتخصصة للنهوض بصناعة الأثاث بدمياط، مشيراً إلى أهمية هذا الموقع الاستراتيجى الواقع ما بين الطريق الدولى الساحلى وطريق بورسعيد دمياط من شأنه أن ينقل هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة من المحلية والإقليمية إلى الأسواق العالمية .

جاء ذلك خلال لقاء بالهيئات والجهات التنفيذية المعنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص 331 فدانا لإنشاء منطقة صناعية حرفية نموذجية ومتخصصة بالمدخل الشرقى لمحافظة دمياط.

وناقش المحافظ كيفية تطوير المنطقة الصناعية على مراحل حيث استعرض المحافظ الرسم التخطيطى الذى تقدمت به إدارة التخطيط العمرانى للمنطقة مقسمة إلى ثلاث مناطق بالتساوى موضحاً عليها أهم المعوقات والمساحات المائية، حيث أكد المحافظ على البدء فى التنفيذ على ثلاث مراحل زمنية خلال ثلاث سنوات تنتهى فى عام 2017/2018 حتى يتسنى لاتحاد الصناعات البدء فى عمل منشآت المدينة الصناعية .

واستمع المحافظ إلى شرح من المهندس صلاح جمعة مدير فرع الثروة السمكية حول الطبيعة الجغرافية للأرض وكيفية تمهيد أرض المشروع ، كما استعرض شرائح عقود الإيجار المتضمنة المساحة والمدد الزمنية لها ، ووجه المحافظ للحفاظ على مداخل المدينة الصناعية وبخاصة منطقة رأس المثلث مع وقف أية قرارات تخصيص بالمنطقة ، كما شكل المحافظ لجنة من [ الإسكان – الطرق – التخطيط العمرانى ورئيس مدينة دمياط المرور – ومن الجهات ذات الاختصاص ] للعمل على تنفيذ توصيات الاجتماع التى تشمل

> وضع تصميم هندسى ملائم لبوابة على مدخل المدينة الصناعية .

>و دراسة إمكانية ضم مساحة 20 فدان متداخلة ما بين أملاك الإصلاح الزراعى والثروة السمكية لإضافتها لمساحة المشروع .

وطلب المحافظ من رئيس فرع الثروة السمكية إعداد صيغة بالإجراءات المتبعة قانونياً لدى الهيئة لتسليم الأرض للمحافظة خالية من المعوقات وفقاً لاشتراطات عقود الإيجار الموقعة مع الهيئة وبموجب الصياغة النهائية لقرار تخصيص أرض المشروع فور إعداده وإعلانه بالجريدة الرسمية

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