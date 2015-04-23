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جويل حاتم تعترف بمشاكلها النفسية: في طفولتي كنت أخاف من الناس

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جويل حاتم تعترف بمشاكلها النفسية: في طفولتي كنت أخاف من الناس جويل حاتم تعترف بمشاكلها النفسية: في طفولتي كنت أخاف من الناس

الخميس 23-04-2015 17:01

اعترفت عارضة الأزياء بأنها كانت تعاني من مشاكل حادّة في طفولتها، وأنها لم تكن تثق بنفسها، وأنها كانت تتلقى تعنيفاً في مدرستها لكنّها لم تكن تجرؤ على إخبار أهلها، في جلسة مصارحة لمتابعيها على الفايسبوك، رغم اعترافها أنها قد تكون مخطئة بالاعتراف بمثل هذه الأمور الخاصة.
فقد كتبت جويل "عندما كنت طفلة، لم أكن أثق بنفسي، كنت ضعيفة وخجولة جداً، كنت أخاف من الناس لدرجة أن ثمة معلمة كانت تضربني كل يوم ولم أتجرأ بمصارحة أهلي بالأمر. عندما كبرت فقط أخبرتهم بالأمر".
وعن أسباب احترافها عرض الأزياء قالت " حبيبي الأوّل تركني بسبب عارضة وكنت حينها في الـ16 من عمري، فقررت أن أكون عارضة أزياء".
وختمت قائلة "لم يكن لديّ أصدقاء، كنت خجولة جداً لدرجة أني كنت أخجل أن أرفع إصبعي في الصف لأسأل سؤال".

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