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رد قاس من محامية أحمد عز يقضي على فرحة زينة

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رد قاس من محامية أحمد عز يقضي على فرحة زينة رد قاس من محامية أحمد عز يقضي على فرحة زينة

الخميس 23-04-2015 19:43

القاهرة_مروة عبد الفضيل

بعد احتفال الممثلة المصرية زينة بانتصارها، إثر إصدار القضاء الإداري قراراً جديداً يقضي بقيد طفل الزواج العرفي في سجلاّت الأحوال المدنية، ردّت سارة درويش محامية الممثل أحمد عز عبر بيان إعلامي وصل إلى "سيدتي نت" نسخة منه جاء فيه "رداً على المهاترات ومحاولات إلباس الباطل ثوب الحق والأفراح الزائفة التي تطالعنا بها يومياً العديد من وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المقربين من المدعوة وسام رضا إسماعيل الشهيرة بزينة، بفرحتها بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الخاص بأحقية الأم المتزوّجة زواجاً عرفياً بإجراء قيد مؤقّت لأولادها من الزوج العرفي لحين الفصل في النزاع على النسب، فإن هذا الحكم خاص بالمتزوجات عرفياً فقط، ويشترط أن يكون لدى الزوجة وثيقة زواج عرفي وهذا لا ينطبق على حالة المدعوة وسام رضا إسماعيل وأولادها، حيث أنّ الفنان أحمد عز لم يتزوّجها لا عرفياً ولا رسمياً ولا حتى وعدها الزواج، وهذا ما أكدته النيابة العامة".
وأضافت قائلة: "نقول كفى مهاترات إعلامية زائفة لا صحّة ولا سند لها، ونتحدّى أن يذهب أي شخص لمصلحة الأحوال المدنية أو مكتب الصحة لقيد الطفلين لأنه في هذه الحالة سوف يتهم بارتكاب تزوير في أوراق رسمية".
وسخرت سارة في نهاية بيانها الصحفي قائلة:" إذا كانت الفرحة غامرة لهذا الحد، لماذا لم تذهب إلى مصلحة الأحوال المدنية أو مكتب الصحة وذهبت لبعض وسائل الإعلام فقط؟".

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سيدتي