المسيند لـ"سيِّدتي نت": المنافسة بين "منا وفينا" و"إقلاع اضطراري" مشروعة

نفى المنتج السعودي خالد المسيند، منتج مسلسل "منا وفينا"، الذي يتم تصويره حاليّاً في الرياض، وسيعرض خلال شهر رمضان على القناة الأولى بالتلفزيون السعودي، ما يشاع عن وجود صراع أو أزمات بين عمله ومسلسل "إقلاع اضطراري"، الذي سيتم عرضه في رمضان على شاشة mbc.

وقال المسيند في تصريح خاص لـ"سيِّدتي نت": "ما يتردّد في الوسط الفنّي من أنّ التلفزيون السعودي اشترط ألا يشارك نجوم "منا وفينا" في مسلسل "إقلاع اضطراري" هو مجرّد شائعات ، بدليل أنّ الأستاذ عبد الرحمن الهزاع، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، ذكر لي منذ بداية الاتفاق على تنفيذ المسلسل، أنّه لا يمانع في أن يشارك أيّ فنان من أبطال "منا وفينا" في أيّ عمل درامي آخر في رمضان، وذلك لإتاحة الفرصة لهم لمشاركات أكثر في أعمال دراميّة، أوغيرها".

وأكّد المسيند أنّ هناك علاقة مميزة تربطه بنجوم مسلسله، ومنهم: الفنان عبد الله السدحان، وحسن عسيري، وفهد الحيان، ومحمد العيسى، وعبدالمحسن النمر، كما تربطه علاقة ممتازة بأبطال "إقلاع اضطراري"،وهم: الفنان ناصرالقصبي، ويوسف الجراح، وحبيب الحبيب، ومحمد الطويان، وخالد سامي، وبشير الغنيم، مشدداً على أنّه كمنتج مسموح له بالتعاون والتعامل مع جميع الفنانين في أعماله الفنيّة، فهو يعمل مع أسماء معيّنة حاليّاً، وغداً قد ينتج لأسماء آخرى".

وأوضح أن التنافس الفنّي على صدارة أعمال رمضان الدرامية السعودية بين مسلسلي "منا وفينا" و"إقلاع اضطراري" هو منافسة شريفة وطبيعيّة ومشروعة في عالم الدراما ،خصوصاً أنّ العملين سيكونان الأبرزعلى التلفزيون السعودي وقناة "mbc"في الفترة الذهبيّة خلال شهر رمضان القادم، وأيضاً وجود أغلب نجوم الدراما السعوديّة مجتمعين في العملين".

وأشار المنتج خالد المسيند إلى أنّه يتمنّى أن يحقق العمل النجاح الذي يستحقه، موضحاً أنّ الطاقم الفني والتقني بذل مجهوداً كبيراً في المسلسل لتقديم عمل فني كبير يليق بأسماء نجومه والتلفزيون السعودي وجمهور المملكة، من خلال طرح درامي مختلف ورؤية درامية مختلفة ،وصورة سينمائيّة ذات جودة عالية، على حدّ تعبير المنتج.

يذكر أنّ "منا وفينا" من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون ، وأنّ مؤسسة "جديرة" للإنتاج الفني هي المنتج المنفذ للعمل، كما أنه من تأليف ورشة عمل لمجموعة من الكتّاب، تكوّنت من المنتج خالد المسيند والفنان عبد الله السدحان مع لجنة الرقابة بهيئة الإذاعة والتلفزيون، والكتّاب عنبرالدوسري وحسين الراشد وسعد المدهش، وبطولة كلّ من: عبدالله السدحان، وفهد الحيان، وحسن عسيري، ومحمد العيسى، وعبد المحسن النمر، وزهرة عرفات، وليلى السلمان، إضافة إلى نجوم آخرين سوف يشاركون في الحلقات القادمة للعمل.

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