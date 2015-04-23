"بادمابرييا" في جلسة تصوير بعد شهر العسل

بعد عودتها من شهر العسل، قامت نجمة بوليوود الجنوبيّة Padmapriya بجلسة تصوير لصحيفة Saharasamay الهنديّة، التي تعنى بأخبار المشاهير والفنّ.

Padmapriya البالغة من العمر 35 عاماً، بدت بكامل أنوثتها وإثارتها في الصور، بعد عودتها إلى العمل من إجازة الزواج، وكانت قد تزوّجت من صديقها مهندس البرمجيّات Yaseen Shah، في حفل خاصّ أقيم في مومباي مؤخراً.

وتعتبر Padmapriya من أبرز عارضات الأزياء الساخنات، نظراً لمظهرها المثير الذي يلفت الأنظار.

الجدير بالذكر أنّ Padmapriya حازت على العديد من الجوائز، منها جائزة لجنة التحكيم الوطنيّة، وجائزة الدولة في ولاية كيرالا، وجائزة تاميل نادو، وجائزة Film Fear.

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