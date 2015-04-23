أخبار عاجلة

مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"بادمابرييا" في جلسة تصوير بعد شهر العسل

Google+ Print

الخميس 23-04-2015 13:53

بعد عودتها من شهر العسل، قامت نجمة بوليوود الجنوبيّة Padmapriya بجلسة تصوير لصحيفة Saharasamay الهنديّة، التي تعنى بأخبار المشاهير والفنّ.

Padmapriya البالغة من العمر 35 عاماً، بدت بكامل أنوثتها وإثارتها في الصور، بعد عودتها إلى العمل من إجازة الزواج، وكانت قد تزوّجت من صديقها مهندس البرمجيّات Yaseen Shah، في حفل خاصّ أقيم في مومباي مؤخراً.

وتعتبر Padmapriya من أبرز عارضات الأزياء الساخنات، نظراً لمظهرها المثير الذي يلفت الأنظار.

الجدير بالذكر أنّ Padmapriya حازت على العديد من الجوائز، منها جائزة لجنة التحكيم الوطنيّة، وجائزة الدولة في ولاية كيرالا، وجائزة تاميل نادو، وجائزة Film Fear.

 

نجوم بوليوود يتألقون في أسبوع Lakme للموضة

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي