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بالفيدو…طرح أول برومو لآحدث أفلام جونى ديب “القداس الأسود”

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بالفيدو…طرح أول برومو لآحدث أفلام جونى ديب “القداس الأسود” بالفيدو…طرح أول برومو لآحدث أفلام جونى ديب “القداس الأسود”

طرحت شركة ورانر بروس اليوم الخميس اول برومو دعائى لآحدث أفلام الندجم جونى ديب “القداس الأسود ” ،والمقرر عرضه فى18 سبتمبر المقبل
> الفيلم كتب لة السيناريو وأخرجه سكوت كوبر ،ويتناول سيرة حياة الأب الروحى للعصابات البولندية بأمريكا وايتي بولجر .
> ويشارك فى بطولة الفيلم كيفن بيكون، بنديكت كومبرباتش ، داكوتا جونسون، سيينا ميلر ، جويل إجيرتون ، جيسي بليمنز ،وديفيد هاربر.

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