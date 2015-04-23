بالفيدو…طرح أول برومو لآحدث أفلام جونى ديب “القداس الأسود”

طرحت شركة ورانر بروس اليوم الخميس اول برومو دعائى لآحدث أفلام الندجم جونى ديب “القداس الأسود ” ،والمقرر عرضه فى18 سبتمبر المقبل

> الفيلم كتب لة السيناريو وأخرجه سكوت كوبر ،ويتناول سيرة حياة الأب الروحى للعصابات البولندية بأمريكا وايتي بولجر .

> ويشارك فى بطولة الفيلم كيفن بيكون، بنديكت كومبرباتش ، داكوتا جونسون، سيينا ميلر ، جويل إجيرتون ، جيسي بليمنز ،وديفيد هاربر.

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