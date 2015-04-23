طرحت شركة ورانر بروس اليوم الخميس اول برومو دعائى لآحدث أفلام الندجم جونى ديب “القداس الأسود ” ،والمقرر عرضه فى18 سبتمبر المقبل
> الفيلم كتب لة السيناريو وأخرجه سكوت كوبر ،ويتناول سيرة حياة الأب الروحى للعصابات البولندية بأمريكا وايتي بولجر .
> ويشارك فى بطولة الفيلم كيفن بيكون، بنديكت كومبرباتش ، داكوتا جونسون، سيينا ميلر ، جويل إجيرتون ، جيسي بليمنز ،وديفيد هاربر.
بالفيدو…طرح أول برومو لآحدث أفلام جونى ديب “القداس الأسود”
طرحت شركة ورانر بروس اليوم الخميس اول برومو دعائى لآحدث أفلام الندجم جونى ديب “القداس الأسود ” ،والمقرر عرضه فى18 سبتمبر المقبل