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أوباما يعترف بمقتل رهائن لدى القاعدة بطائرة تابعه للجيش الأمريكى

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أوباما يعترف بمقتل رهائن لدى القاعدة بطائرة تابعه للجيش الأمريكى أوباما يعترف بمقتل رهائن لدى القاعدة بطائرة تابعه للجيش الأمريكى

أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم الخميس رسميا مسئولية بلاده عن مقتل أمريكى وإيطالى كانوا رهائن لدى تنظيم القاعدة فى باكستان،موضحا أن طائرة بلا طيار تابعه للجيش الامريكى كانت تستهدف موكبا للتنظيم ،هى المسئولة عن تلك الواقعه التى حدثت فى يناير الماضى.

وقال أوباما إن الرهائن وارن وينشتاين، وهو أمريكي ،أعتقل من قبل تنظيم القاعدة منذ عام 2011، وجيوفاني لو بورتو، ايطالي المحتجز منذ عام 2012.،كانوا لدى مقاتلي القاعدة في مجمع في باكستان حيث تم قتلهم.
> وأضاف ” وكرئيس وكقائد عام، أتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع عملياتنا لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تلك التي أخذت عن غير قصد حياة وارن وجيوفاني ،مع عمق الندم على ما حدث”، مشددا على إنه أمر بإجراء مراجعة لضمان عدم تكرار ماحدث.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست أن اثنين من الأمريكيين كانوا يقاتلون ضمن صفوف تنظيم القاعدة قتلوا في تلك العمليات بالمنطقة نفسها. ،وهم أحمد فاروق، زعيم تنظيم القاعدة بأمريكا، وآدم غدن، وهو من مواطني مقاطعة أورانج .

 

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