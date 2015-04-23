أخبار عاجلة

مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس الوزراء الباكستاني يشرح لملك السعودية أسباب عدم المشاركة في عاصفة الحزم

Google+ Print
رئيس الوزراء الباكستاني يشرح لملك السعودية أسباب عدم المشاركة في عاصفة الحزم رئيس الوزراء الباكستاني يشرح لملك السعودية أسباب عدم المشاركة في عاصفة الحزم

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر العوجا، الخميس، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد نواز شريف، الذي يزور المملكة حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، الخميس، أن الملك سلمان ونواز شريف بحثا خلال اللقاء «العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية».

وحضراللقاء من الجانب السعودي عدد كبير من المسؤولين، بينهم وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، وولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي.

كما حضره من الجانب الباكستاني، وزير الدفاع خواجه محمد آصف، وقائد الجيش الجنرال راحيل شريف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية طارق فاطمي، ورئيس الاستخبارات العسكرية الفريق رضوان اختر، ووكيل وزارة الخارجية اعتزاز أحمد شودري، وسفير باكستان لدى المملكة منظور الحق.

كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على عمق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وأهمية مواصلة تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات ومناقشة مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

كان نواز شريف قد وصل إلى الرياض في وقت سابق، الخميس، في زيارة إلى المملكة تدوم يوما لشرح أسباب رفض إسلام آباد مشاركة قواتها في تحالف «عاصفة الحزم» بقيادة المملكة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقالت مصادر السفارة الباكستانية في الرياض، «إن شريف قدم إيضاحات حول موقف برلمان بلاده للملك سلمان بن عبدالعزيز وإن الأخير تفهم الموقف الباكستاني»، مؤكدا قدرة بلاده «على الدفاع عن نفسها».

وزادت المصادر أن شريف أكد «أن المملكة العربية السعودية أهم حليف استراتيجي لباكستان، وأن باكستان لن تتخلى عن حلفائها الاستراتيجيين وأن الوقوف مع المملكة جنبا إلى جنب والدفاع عن سيادتها الإقليمية هو جزء أساسي من سياسة باكستان الخارجية».

وجدد استنكار باكستان للأنشطة التي تمارسها الميليشيات الحوثية في اليمن، وإيمانها في إعادة الشرعية في اليمن بإعادة حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى السلطة.

وأضاف أن باكستان شددت على إيران أن تؤدي دورا لإعادة المتمردين الحوثيين إلى طاولة المفاوضات وأن باكستان تؤمن في أن حل الأزمة باليمن هو سياسي.

كان البرلمان الباكستاني قرر عدم المشاركة بشكل مباشر في عملية «عاصفة الحزم» وتقديم الدعم اللازم لحماية وحدة أراضي السعودية، وطالب حكومة بلاده بالبقاء على الحياد، داعيًا لإيجاد تسوية سلمية للأزمة في اليمن.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة