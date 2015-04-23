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بالصور.. جهاز تعمير الوادي الجديد يستكمل أعمال رصف طريق تنيدة – منفلوط

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جهاز تعمير الوادي الجديد يستكمل أعمال رصف طريق تنيدة – منفلوط

جهاز تعمير الوادي الجديد يستكمل أعمال رصف طريق تنيدة – منفلوط

يستكمل جهاز تعمير الوادي الجديد أعمال رصف طريق تنيدة – منفلوط والذي يربط المحافظة بمحافظة أسيوط.

وقال  المهندس عبد البديع سليمان ،رئيس جهاز تعمير بالوادي الجديد إن الجهاز بدأ اليوم بالتعاون مع الشركات المنفذة اعمال التربة الزلطية لمسافة 4 كم ضمن 10 كيلو متر تم اسنادهم كمرحلة اولي للشركات المنفذة باعتمادات مبدئية 9 مليون و460 الف جنيه من موازنة جهاز التعمير .

من جانبه أكد المهندس محمد فكري بإدارة التخطيط والمتابعة بجهاز تعمير مركز الداخلة ،أنه سيتم البدء في المرحلة الثانية من استكمال الطريق مع موازنة العام المالي المقبل ، حيث سيربط الطريق بين مدينة بلاط ومحافظة أسيوط بطول 250 كيلو متر، وبتكلفة 900مليون جنيه، خلال مدة تنفيذ 4 سنوات، على أن يتم ربطه بالطريق الدائرى بمركز الداخلة بطول 18 كيلو متر بتكلفة 20 مليون جنيه.

جهاز تعمير الوادي الجديد يستكمل أعمال رصف طريق تنيدة – منفلوط

جهاز تعمير الوادي الجديد يستكمل أعمال رصف طريق تنيدة – منفلوط

 

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