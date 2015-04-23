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فريق طبى سعودى برئاسة جراح مصرى ينجح فى انقاذ مريض بغرغرينا الأمعاء

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فريق طبى سعودى برئاسة جراح مصرى ينجح فى انقاذ مريض بغرغرينا الأمعاء فريق طبى سعودى برئاسة جراح مصرى ينجح فى انقاذ مريض بغرغرينا الأمعاء

الفرق الطبى

نجح فريق جراحة بالمملكة العربية بمستشفى محافظة وادي الدواسر العام، برئاسة أخصائي الجراحة المصرى الدكتور عبدالحميد نوفل، من انقاذ حياة مقيم في العقد الخامس من العمر كان يعاني من غرغرينا في الأمعاء الدقيقة.

وكان المريض وهو أحد الوافدين كان يشتكي من آلام شديدة بالبطن، وعلى الفور تم عمل الفحوصات اللازمة للمريض والتي أوضحت وجود سوائل بالبطن، وقد تم إدخاله لغرفة العمليات لإجراء عملية استكشاف للبطن تبين من خلالها وجود غرغرينا بالامعاء الدقيقة ناتجة عن جلطة وريدية .

وتمكن الفريق الطبي بقيادة أخصائى الجراحة المصرى من استئصال الأمعاء المصابة والتي بلغ طولها ٣.٥ م، بعد ذلك تمت عملية توصيل للامعاء السليمة.

 

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