إزالة 27 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بسوهاج‎

أسفرت الحملات المكبرة لإزالة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج عن إزالة 27 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، حيث قامت الوحدات المحلية لمركزي جهينة والمراغة بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة اسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 27 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية حيث تمت إزالة عدد 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز جهينة ، وإزالة 20 حالة تعدي ناحية مركز المراغة .

وشدد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة .