وزير الري ومحافظ قنا: مياه النيل نظيفة وصالحة للاستهلاك الآدمي

تفقد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم، موقع غرق الصندل النهري إثر اصطدامه بأحد الأعمدة الخرسانة لكوبري دندرة العلوي بالقرب من كورنيش النيل حيث كان محملا بـ 500 طن من الفوسفات وكان متجها إلى القاهرة قادما من أسوان .

قال وزير الموارد المائية والري أن جسم كوبري دندرة لم يتعرض لأي ضرر ويعمل بصورة طبيعية مشيرا إلي انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتفادي تكرار مثل هذا الحادث ونقل المواد الخام المحمولة بالصنادل النيلية من خلال حاويات محكمة الإغلاق لتفادي تعرض مياه النيل للتلوث .

وأكد الدكتور حسام مغازي أن مياه النيل أمنة تماما وصالحة للاستهلاك الآدمي حيث قامت معامل وزارة الري بأخذ ٢٥ عينة من مياه النيل وأثبتت جميع العينات سلبيتها ومطابقتها للمواصفات مؤكدا على أهمية تكاتف أجهزة الدولة المتمثلة في القوات المسلحة والري والمسطحات المائية ومحافظة قنا من اجل سرعة انتشال وتعويم الصندل الغارق في اقرب وقت ممكن .

وقال محافظ قنا أن محطات المياه بمختلف مراكز المحافظة تعمل بصورة طبيعية متوجها برسالة إلي أهالي محافظة قنا ومحافظات مصر أن المياه نظيفة وصالحة للاستخدام الآدمي مشيرا إلي أن معامل شركة الشرب والصرف الصحي بقنا قامت بأخذ 53 عينه ومديرية الصحة قامت بأخذ 112 عينة وأثبتت جميع العينات سلبيتها ومطابقتها للمواصفات وعدم وجود أي تغيير بها أو بخواصها ويتم سحب عينات جديدة بصفة دورية للتأكد من سلامة المياه .

وقام وزير الموارد المائية والري ومحافظ قنا بجولة ميدانية لمخر سيل المعنا بمدينة قنا والبالغ طوله 6 كيلو و 800 متر للاطمئنان على سير العمل بالمخر وجاهزيته لحدوث أي طوارئ بسبب السيول كما تفقد أعمال الإنشاءات بثلاث كباري فوق المخر تخدم أهالي مدينة المعنا بتكلفة إجمالية 6 مليون جنية وتفقد أعمال التدبيش والتقوية لجوانب المخر والبالغ تكلفتها 4 مليون و 500 الف جنيه . واثناء الجولة قرر وزير الموارد المائية تعميق وتقوية 600 متر في بداية المخر من الناحية الشرقية من اجل حماية أهالي المنطقة من اى سيول قادمة .

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