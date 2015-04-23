بالصور.. محافظ الإسماعيلية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

قام اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء أركان حرب ناصر العاصى قائد الجيش الثانى الميدانى واللواء منتصر أبو زيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، اليوم، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمقر قيادة الجيش الثانى الميدانى وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وخلال مراسم وضع أكاليل الزهور عزفت موسيقى الجيش سلام الشهيد والسلام الوطنى، وذلك فى إطار الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء.

حضر المراسم العميد أركان حرب محمد رأفت الدرش مساعد قائد الجيش وقادة الأفرع الرئيسية بقيادة الجيش الثانى الميداني.