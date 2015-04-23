وزير الري: 52 عينة أثبتت صلاحية مياه قنا للاستخدام

أعلن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة قامت بعدد من التحاليل لـ52 عينة في محطات مياه قنا، وأثبتت جميعها مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المقررة وصلاحيتها لكل الاستخدامات.

وأضاف “مغازي” في تصريحات صحفية، أن إجراءات انتشال الصندل الغارق، والتي تنفذها القوات المسلحة، تجري الآن بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك باستخدام 5 صنادل تحيط بالصندل الغارق؛ لإحداث فراغ أسفله يسمح بوضع إطار مطاطي، يملأ بالهواء لإزاحته ورفعه لأعلى تمهيدا لانتشاله.

جدير بالذكر أن الدكتور “مغازي” غادر القاهرة مساء أمس، متوجها إلى موقع الحادث بمدينة قنا، وبرفقته كل المسئولين والمختصين من الجهات المعنية، لمتابعة إجراءات انتشال الصندل الغارق، والوقوف على سلامة ونوعية المياه بنهر النيل.