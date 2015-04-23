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صلاح أساسيا في مهمة فيورنتينا الأوروبية أمام كييف

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صلاح أساسيا في مهمة فيورنتينا الأوروبية أمام كييف صلاح أساسيا في مهمة فيورنتينا الأوروبية أمام كييف

يبدأ الجناح المصري محمد صلاح أساسيا مع فريقه فيورنتينا في مهمته الأوروبية أمام دينامو كييف.

فيورنتينا يستضيف دينامو كييف في إياب دور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

الفيولا عاد من أوكرانيا بتعادل قاتل في الدقيقة 90 بفضل السنغالي باباكار، لينتهي اللقاء 1-1.

وفي الدوري الإيطالي، فضل فيتشينزو مونتيلا إراحة محمد صلاح أمام هيلاس فيرونا قبل أن يشارك الجناح المصري في الدقيقة 63.

ليعود صلاح من جديد للمشاركة أساسيا أمام دينامو كييف بجوار ماريو جوميز.

بينما يأتي خواكين كجناح ثان وخلفه الثلاثي فاليرو وماتيس فيرنانديز وديفيد بيزارو.

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