إحباط تهريب كيلو "قاط" بالمطار عقب23 يومًا من السماح لجالبته بدخول القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولى واقعة غريبة، تمكن خلالها رجال الجمارك من إحباط محاولة تهريب 1 كجم من مخدر القاط، على الرغم من تمكن الراكبة وهى جيبوتية الجنسية من دخول البلاد بدون أى ملاحقة أمنية، منذ 23 يوما ليتم اكتشاف ذلك مؤخرا، اليوم الخميس، وبعد مضى كل تلك المدة على الواقعة.

وأوضح مصدر بالمطار أن الراكبة الجيبوتية "حسناء ع ب" وصلت إلى القاهرة يوم الجمعة الموافق 10 أبريل على متن طائرة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة، واستوقفها مأمورو الجمارك عقب الاشتباه فيها، وبتفتيشها بمعرفة مامورى الجمارك حسين هيكل وطاهر خفاجى وجد بداخل حقيبتها أكياس سوداء بداخلها المادة المخدرة موجودة بقاعة حقيبة ملابسها.

واستدعى رجال الجمارك بمطار القاهرة مسئول بشرطة مكافحة المخدرات والذى لم يتمكن من التعرف على طبيعة المادة، وأشار بإرسالها إلى الحجر الزراعى رغم إصرار رجال الجمارك على وجود شىء غير عادى فى الأمر، لأن الراكبة أصابها الهلع والفزع فور عثورهم على المادة، التى وضعتها داخل أكياس سوداء فى قاع الحقيبة بطريقة تثير الريبة.

وتم التحفظ على المادة المضبوطة فى حرز جمركى رقم 12 لسنة 2015 وإرسالها إلى الحجر الزراعى، والتى قامت بدورها بإرسالها إلى المعامل المركزية، لتأتى النتيجة عقب ذلك اليوم، الخميس، لتفيد بأن المادة المضبوطة هى مخدر القاط، وجار تحرير محضر ضبط جمركى عقب إخطار عمر سعد، مدير عام الجمارك بالمطار، وأحمد حسن، رئيس الإدارة المركزية بجمارك مطار القاهرة مرفق به تقرير المعامل المركزية لإرساله للنيابة المختصة لتتولى التحقيق فى الواقعة.