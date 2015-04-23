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القبض على "أينو" ببندقية خرطوش و 116 قرصا مخدرا فى بورسعيد

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القبض على "أينو" ببندقية خرطوش و 116 قرصا مخدرا فى بورسعيد القبض على "أينو" ببندقية خرطوش و 116 قرصا مخدرا فى بورسعيد
ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الزهور برئاسة الرائد محمد مسعد، القبض على الشقى الخطر "ع ا ع " وشهرته "اينو" - مسجل جنائيا فرض سيطرة - أثناء تواجدة باحد المقاهى فى منطقة سوق على بن ابى طالب وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع وطلقة من ذات العيار و116قرص مخدر "بقصد الإتجـــار" ومبلغ وهاتف محمول .

بمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع عن النفس فتحرر له
> المحضر اللازم و وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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