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ضبط عاطلين بـ30 كيلو بانجو فى دمياط

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ضبط عاطلين بـ30 كيلو بانجو فى دمياط ضبط عاطلين بـ30 كيلو بانجو فى دمياط
ألقى الرائد حسين القندقلى، رئيس مباحث مركز شرطة دمياط بالاشتراك مع فرع الأمن العام القبض على العاطلين "محمد.ى.ج"، 31 سنة، ومقيم فى عزب النهضة ومسجل شقى خطر رقم 777 فئة أ "فرض السيطرة والنفوذ"، وسبق اتهامه فى 12 قضية "حيازة مخدرات وسلاح أبيض وضرب وسرقة"، و"محمد.ا.ا" - 54 سنة مقيم بدائرة قسم ثان دمياط سابق اتهامه فى 4 قضايا "حيازة مخدرات ونصب" وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (30) كيلو جرامًا و4000 جنيه و(2) تليفون محمول، تحرر للمتهمين المحضر 7384 جنايات مركز دمياط لسنة 2015 وباشرت معهما النيابة التحقيق.

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