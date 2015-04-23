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السجن 7 سنوات لـ 24 من إخوان الفيوم

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السجن 7 سنوات لـ 24 من إخوان الفيوم السجن 7 سنوات لـ 24 من إخوان الفيوم
قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم، برئاسة المستشار جنيدى الوكيل بالسجن المشدد 7 سنوات و6 أشهر على 24 من المنتمين لجماعة الإخوان بمركز سنورس، غيابيا، وبرأت 2 "حضوريا" فى القضية المتهمين فيها بغلق الوحدة المحلية لقرية سنهور القبلية، ومنع موظفيها من الدخول.

ترجع وقائع القضية إلى 29 يناير2014، عندما تجمهر مجموعة من أنصار جماعة الإخوان أمام مقر الوحدة المحلية لقرية سنهور القبلية بمركز سنورس، والتى أغلقوها بالسلاسل والجنازير ومنعوا الموظفين فيها من الدخول بالقوة.
>وفى وقت لاحق تمكن مسئولو الوحدة المحلية من التعرف على 26 من المشاركين فى الواقعة وقدموا كشفا بأسمائهم إلى مركز شرطة سنورس، الذى ضبط رجاله 16 منهم، وظل 10 آخرون هاربين.
>أحالت نيابة سنورس، القضية 22016 لسنة 2014 إلى محكمة جنايات الفيوم، فنظرتها اليوم - بعضوية المستشارين محمد حامد فايد العياط وعمرو محمود محمود صالح الجوهرى، بأمانة سر وائل عبدالحميد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى وشعبان عجمى - برأت المتهمين الحاضرين فقط وهما محفوظ ميزار حسن محفوظ، وحسين على محمود المليجى، "محبوسين"، كما عاقبت الـ24 الآخرين غيابيا.

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مصر 365