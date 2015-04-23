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ضبط صاحب معرض وعاطل سرقا سيارة فى طنطا

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ضبط صاحب معرض وعاطل سرقا سيارة فى طنطا ضبط صاحب معرض وعاطل سرقا سيارة فى طنطا
تمكن ضباط قسم مكافحة سرقة السيارات بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مباحث قسم ثان طنطا من ضبط صاحب معرض سيارات وعاطل سرقا سيارة ملاكى من شارع صدقى بدائرة قسم ثان طنطا وضبطوا بحوزة الأول على سيارة أخرى مبلغ بسرقتها.

كان مأمور قسم ثان طنطا تلقى بلاغا من محمد. ع. م 42 سنة عامل مقيم بقرية تلبنت قيصر التابعة لمركز طنطا باكتشاف سرقة سيارته رقم 6397 ع ف ب كحلى اللون موديل 1979 بشاسيه رقم 116655 موتور رقم 10292010021686 أثناء تركها فى شارع صدقى فتحرر له المحضر 9954 جنح لسنة 2015.

وفى وقت لاحق ورد محضر للقسم من قسم مكافحة سرقات السيارات بالمديرية بورود معلومات تفيد بأن "وليد. م. ح" - 32 سنة صاحب معرض سيارات ومقيم بمدينة بلبيس فى الشرقية - سرق السيارة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السيارة رقم 451 ب ص ج موديل 1999 - بشاسيه رقم 405780 - و موتور رقم 2870094 والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 13020 جنح قسم شرطة اول مدينة نصر أثناء تواجده بدائرة القسم و تم التحفظ على السيارة واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عمرو.م. ع والذى ضبطته الشرطة والسيارة الأولى المسروقة.. تحرر للمتهمين المحضر رقم 53 أحوال قسم ثان طنطا لسنة 2015 وبإخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية امر بغحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365