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بالفيديو - باسم مرسي يؤكد انفراده بصدارة هدافي الزمالك .. ويتخطى مؤمن زكريا

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بالفيديو - باسم مرسي يؤكد انفراده بصدارة هدافي الزمالك .. ويتخطى مؤمن زكريا بالفيديو - باسم مرسي يؤكد انفراده بصدارة هدافي الزمالك .. ويتخطى مؤمن زكريا

انفرد باسم مرسي بصدارة هدافي الزمالك بعد تسجيله الهدف الثاني للأبيض أمام الاتحاد السكندري في مباراة الجولة 26 من الدوري المصري.

وكان مؤمن زكريا قد رحل عن الزمالك وانضم للأهلي عبر إنبي وهو متصدر قائمة هدافي فريقه بسبع أهداف.

ونجح باسم مرسي في تسجيل هدف من رأسية لعرضية ممتازة من أحمد عيد عبد الملك في شباك الاتحاد كان هو الثاني للفريق الأبيض.

وبهذا الهدف فقد سجل باسم مرسي ثمانية أهداف، بجانب هدفه في شباك للمقاصة الذي حوله أحمد السيد في مرماه بالخطأ بالجولة 12.

ولعب باسم 1234 دقيقة مع الزمالك بالدوري ومعدل تسجيله هذا الموسم هدفا كل 205 دقيقة.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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