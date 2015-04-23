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بالفيديو والصور - الزمالك يعبر العميد .. ويحقق هدفين أمام الاتحاد

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بالفيديو والصور - الزمالك يعبر العميد .. ويحقق هدفين أمام الاتحاد بالفيديو والصور - الزمالك يعبر العميد .. ويحقق هدفين أمام الاتحاد

استعاد الزمالك الانتصارات. ولكن على الصعيد المحلي في مواجهة الاتحاد بالجولة 26 من الدوري المصري بالفوز بهدفين نظيفين.

وكان الزمالك قد تعثر بالتعادل السلبي في مواجهة الفتح الرباطي في ذهاب دور الـ16 لكأس الكونفدرالية.

وظل الزمالك محافظا على الفارق بين أقرب منافسيه بتصدره برصيد 54 ويحل إنبي وصيفا 50 نقطة ثم الأهلي 46 نقطة.

وسجل هدف الزمالك الأول عمر جابر من مجهود فردي في الدقيقة 17. وضاعف باسم مرسي النتيجة في الدقيقة 65.

شاهد صور المباراة

هدفان

وحقق الزمالك هدفين من هذا الفوز. أولهما المحافظة على فارق النقاط في الصدارة وثانيهما تجاوز كبوة التعادل السلبي مع الفتح الرباطي في ذهاب دور الـ16 لكأس الكونفدرالية.

وتفوق الزمالك على حسام حسن مجددا هذا الموسم بعد الفوز عليه ذهابا 1-0 وإيابا 2-0.

كما عاد عمر جابر الظهير الأيمن للتألق وسجل هدفا جميلا من اختراق لدفاعات الاتحاد وسدد في شباك علي فرج حارس الاتحاد.

 

وبرأسية ممتازة من باسم مرسي لعرضية أحمد عيد من الجبهة اليسرى حولها في الشباك واعتلى صدارة هدافي الزمالك بثمانية أهداف متخطيا مؤمن زكريا.

فرصتان للاتحاد

وكان الاتحاد قريبا من هز شباك الزمالك مرتين في الشوط الأول. ولكنه اختفى تماما في الشوط الثاني أمام ثبات أحمد الشناوي ودفاع الفارس الأبيض.

وسنحت فرصة من كرة عرضية في الدقيقة 20 وخرج الشناوي بشكل خاطيء وحولها أكرم عبد ربه برأسه في المرمى من الخارج. (شاهده)

ثم في الدقيقة 33 خطأ من إسلام جمال في إبعاد الكرة يقتنصها محمد حمدي المنفرد ولكنه سدد في السماء. (شاهده)

ودفع جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بمصطفى فتحي الذي قدم أداء راقيا على الجبهة اليمنى في غياب أيمن حفني للإصابة.

وشارك محمد شعبان الغائب منذ فترة في الشوط الثاني بعد دخول طارق حامد أيضا.

بتلك النتيجة يستعد الزمالك للقاء حرس الحدود يوم الأثنين المقبل.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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