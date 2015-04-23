الزمالك يقول: لهذا نحن فريق البطولة

يؤمن إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك بأن ما قدمه فريقه أمام الاتحاد السكندري يؤكد أن الفرسان هم أصحاب الدوري المصري هذا الموسم.

الزمالك فاز بهدفين من دون رد على الاتحاد السكندري الذي يقوده المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض حسام حسن.

وبعد المباراة قال إسماعيل يوسف عبر قناة النيل للرياضة: "لعبنا بدون أحمد دويدار للإصابة وكذلك أيمن حفني وحازم إمام الذي شعر بمتاعب مساء وحمادة طلبة للإيقاف".

وأضاف "رغم ذلك أنت تفوز وتقدم أداء جيدا. لماذا؟ لأننا نمتلك فريقا قويا كاملا".

وأفاد "كل من اشترك أثبت نجاح الزمالك في خلق توليفة موفقة. هذا هو فريق البطولة".

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري ثم الفتح الرباطي المغربي في إياب دور الـ16 من الكونفدرالية الإفريقية.