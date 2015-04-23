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إسماعيل يوسف: أمام الاتحاد الزمالك كان أفضل خططيا.. ولكن

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إسماعيل يوسف: أمام الاتحاد الزمالك كان أفضل خططيا.. ولكن إسماعيل يوسف: أمام الاتحاد الزمالك كان أفضل خططيا.. ولكن

أثنى إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك على أداء فريقه بعد الفوز ضد الاتحاد السكندري بهدفين من دون رد في الدوري المصري.

وقال يوسف: "كنا الأفضل خططيا في أرض الملعب، سواء منذ بداية اللقاء أو حتى بعد التغييرات التي أجراها المدير الفني جوزفالدو فيريرا".

وتابع "نزول طارق حامد تحديدا ساعدنا على السيطرة في وسط الملعب أكثر مع الشوط الثاني".

وكشف "المحلل في الجهاز الفني يعمل مع المدرب جوزفالدو فيريرا على تحليل الخصم، حدث ذلك مع الاتحاد السكندري، وسنقوم بالأمر نفسه مع الحدود ثم الفتح الرباطي".

وكان الزمالك قد تعادل سلبيا في مع الفتح الرباطي، لكن يوسف صرح "اسلوب خصمنا الدفاعي ضايقنا وكان مختلفا، لكننا قادرون على الفوز هنا".

وأتم تيجانا "الموسم لازال طويلا. الدوري لازال طويلا والكونفدرالية لاتزال في بدايتها. دعونا نأخذ كل مباراة على حدة".

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