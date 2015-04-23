قرار جمهوري بضم «قلاش» و«عبدالهادى» لعضوية المجلس الأعلي للصحافة

أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، قرارا بتعيين يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الجديد، وعلاء عبدالهادي، رئيس اتحاد الكتاب الجديد، ضمن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.

> ومن جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، إن المجلس عطل اجتماعاته بكامل تشكيله خلال الفترة الماضية، في انتظار صدور قرار رئاسة الجمهورية، الملزم بتعيين كل من نقيب الصحفيين الجديد ورئيس اتحاد كتاب مصر الجديد، ضمن تشكيل المجلس