بالصور.. محافظ سوهاج يستبعد مديرة وناظر مدرسة لعدم وجود طلاب بها نهائيًا‎

قام الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، بجولة تفقدية داخل قرية أولاد نصير بمدينة سوهاج حيث تفقد مدرسة نجع سعودي الابتدائية وتلاحظ عدم وجود طلاب بالمدرسة نهائياً وتدنى مستوى النظافة بالمدرسة ووجود تندات وكراسي مهشمة بالفصول ووجود حفرة بها حنفية الإطفاء وعليها غطاء خشبي وغير مستغلة بمدخل المدرسة وبقيام المحافظ بسؤال “ناظر المدرسة” عن سبب تغيب الطلاب رد قائلاً “مقدرش أجيب الطلبة علشان موسم الحصاد” , وعليه فقد قرر المحافظ تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم باستبعاد السيدة “ع.م.ع ـ مدير ادارة المدرسة” و “أ.ح ـ ناظر المدرسة” ووضع خطة لتطوير المدرسة والعرض عليه.

كما تفقد معهد الإمام على بن أبى طالب النموذجى وتلاحظ قيام عدد من العمال بالتجمع بغرفة الأمن وتدخين السجائر وعدم القيام بوظائفهم ووجود عيادة التأمين الصحى بالمعهد مغلقة ولا يوجد اى مسئول وكذلك المعمل ووجود المسجد به تراكمات وغير نظيف كما تلاحظ ان المبنى الموجود به الحضانة غير نظيف وبه اتربة ووجود بطاطين كهنة وورق اسفل سلم المبنى مما يعرض الاطفال للخطر .

وفى الطريق إلى تفقد مقلب القمامة بأولاد نصير لاحظ المحافظ وجود مكان على الترعة لتجميع ورق الكرتون بكميات ضخمة وبجواره عشش حيث اصدر التعليمات باعطاء فرصة للمتعدى لازالة هذه الكميات من الكرتون وتكليف رئيس المدينة بتسوية المكان وهدم العشش وازالة التعديات من قبل بعض المنازل الموجودة بالجهة الاخرة على حرم الطريق العام.

كما تفقد أيضًا مقلب القمامة باولاد نصير والذى يمتد لاكثر من 2 كيلو حيث اشار الى ضرورة ازالة كافة التعديات من قبل بعض الاهالى على المقلب وعدم القاء اى قمامة به حتى يتم معالجة امر الحريق الذى يشب به والناتج عن وجود غاز الميثان بسبب تراكمات القمامة حيث صرح بانه تم مخاطبة احدى الشركات العلمية والتى تتعامل مع النفايات والقمامة لبحث التعامل مع المقلب والاستفادة منه من خلال فريق علمى متخصص مشيراً الى انه سيتم فى المؤتمر الاقتصادى طرح مشروع انشاء مصنع تدوير القمامة بالمحافظة للاستفادة من هذه الثروة المهدرة.

وقد اختتم المحافظ جولته بتفقد الوحدة الصحية بأولاد نصير والتى تلاحظ بها عدم وجود الترمومتر بالثلاجة , و الحمامات غير نظيفة وعدم وجود دفاتر التسجيل بعيادة الكشف و توقف كرسى الاسنان عن العمل منذ 3 اشهر ووجود الصيدلية مغلقة والمسئول عنها غير موجود و مخزن اعلى سطح الوحدة به تراكمات خشبية وورقية .

وخلال الجولة أكد محافظ الإقليم أنه جاء المحافظة للتكليف وليس للتشريف وانه لابد من مراجعة المشاكل الموجودة بالمحافظة وتشخيصها مشيراً ان الادارة تمثل التحدى الاكبر فمثلاً القمامة التى يعتبرها البعض انها مجرد قمامة ذات منظر مذري فقط هى تمثل مصدر للمال والطاقة معاً .

وعن نقص العمالة بالمنشآت التعليمية او الصحية اكد “عبد المنعم” ان هذه المنشآت لا تفتقر الى العمالة وانما تفتقر الى مهارات القيادة الناجحة فالمطلوب من كل قائد او مدير او عامل ان يعطى للمنشأة التى يعمل بها قبل ان يطلب وأن يسعى لمنافسة النجاح وليس الفشل مشيراً الى ان المجاملات الفجة من قبل بعض القيادات بالمحافظة هو السبب الرئيسى لما نحن فيه الآن وانه لابد ان يتم اختيار هذه القيادات على اساس من الكفاءة وليس المحسوبية .