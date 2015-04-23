ضبط 450 عبوة "حلاوة طحينية" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بالمحلة

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود من ضبط 450 عبوة حلاوة طحينية مصنوعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وطن سكر بدون فواتير و55 كرتونة سمن "شورتنج" زنة الكرتونة 25كيلو محظور استخدامها فى تصنيع الحلاوة الطحينية داخل مصنع بدون ترخيص بقرية الجابرية مركز المحلة.

كانت معلومات قد وردت للرائد محمد زايد، الضابط بقسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود بقيام محمد. م. ال 48سنة مقيم بقرية الرجدية مركز طنطا بإنشاء مصنع بدون ترخيص بقرية الجابرية مركز المحلة وجهزه بالأدوات اللازمة لتصنيع الحلاوة الطحينية والحلوى الجافة من خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية والمجهولة المصدر، والتى يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتعبئتها داخل عبوات عليها علامات وبيانات تجارية وهمية، وبيعها للجمهور مما يضر بالصحة العامة، وعقب تقنين الإجراءات قام ضباط مباحث التموين باستهداف المصنع، وبالتفتيش فى حضور مرجان. م. ا. ا 45 سنة المدير المسئول عن المصنع تم ضبط (450) عبوة حلاوة طحينية أوزان مختلفة يشتبه فى عدم مطابقتها للمواصفات معدة للبيع، ( 1) طن سكر أبيض بدون فواتير يستخدم فى التصنيع، و( 55) كرتونة سمن شورتنج زنة الكرتونة 25 كيلو جراما، والمحظور استخدامها فى تصنيع الحلاوة الطحينية، بإجمالى وزن 4 أطنان و275كيلو، وبسؤال المتهم اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، تحرر المحضر 17646 جنح مركز المحلة قام العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى، مدير أمن الغربية، وتولت النيابة العامة التحقيق.